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Купить недвижимость в Mazozolu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Licupe, Латвия
Дом 4 спальни
Licupe, Латвия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м² 2/2 Этаж
€ 289,000
Имущество находится в конце дороги. Рядом находятся два соседних дома отдыха, в которых не п…

Параметры недвижимости в Mazozolu pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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