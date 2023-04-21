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Квартиры в Марупский край, Латвия

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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Марупе, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 140,000
Квартира в новом проекте с отделкой. Квартира состоит из: - гостиной совмещенной с кухне…
Квартира 4 комнаты в Terini, Латвия
Квартира 4 комнаты
Terini, Латвия
4 Количество комнат 203 м² 20/24 Этаж
€ 500,000
Предлагаем на продажу эксклюзивные двухуровневые апартаменты в новом проекте Panorama Plaza.…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 319,000
Не сомневайтесь, покупайте дом в Марупе! Всего 15 домов! Дома продаются с полной отделкой…
Квартира 4 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 4 спальни
Марупе, Латвия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 225 м²
€ 369,000
Не сомневайтесь, покупайте дом в Марупе! Всего 15 домов! Дома продаются с полной отделкой…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 280,000
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 280,000
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 275,000
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 270,000
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 265,000
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 265,000
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 275,000
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
Квартира 3 спальни в Terini, Латвия
Квартира 3 спальни
Terini, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 290,000
Продаётся двухэтажная квартира в новом проекте CityZEN. Жилая площадь: 133.4 м2 Частный…
Квартира 2 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Марупе, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 155,000
Предлагаем приобрести 3х комнатную квартиру в новом проекте. Общая площадь 98,8m2 Жилая…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 234,080
Продается 4-х комнатная квартира в новом проекте Dižozoli. О квартире: - гостиная, обье…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 227,476
Просторная 4-комнатная квартира в новом проекте в Марупе OZOLZĪLES. - 3 спальни, гостиная…
Квартира 2 спальни в Terini, Латвия
Квартира 2 спальни
Terini, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 185,000
Продаётся 3-х комнатная квартира в проекте "Solaris". Квартира состоит из : - 2х спа…
Квартира 2 спальни в Яунмарупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Яунмарупе, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 145,000
Продается 3-комнатная квартира с просторной террасой в Марупе. Описание: - Проекта сдан …
Квартира 2 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Марупе, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 168,296
Продается 3-комнатная квартира в новом проекте Озолзилес. Квартира состоит из гостиной с…
Квартира 2 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Марупе, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 167,625
Продается 3-комнатная квартира в новом проекте Озолзилес. Квартира состоит из гостиной с…
Квартира 3 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 216,935
Продается 4-х комнатная квартира во второй серии нового проекта в Марупе Ozolzīles. - го…
Квартира 2 спальни в Марупе, Латвия
Квартира 2 спальни
Марупе, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 83,000
Продается просторная 3-х комнатная квартира в Зиепниеккалнсе. Квартира состоит из: - 2x …
Квартира 1 спальня в Марупе, Латвия
Квартира 1 спальня
Марупе, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 126,000
Продается отремонтированная 2-х комнатная квартира в Зиепниеккалнсе. Квартира состоит из:…
Квартира 5 комнат в Terini, Латвия
Квартира 5 комнат
Terini, Латвия
5 Количество комнат 264 м² 30/30 Этаж
€ 947,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный пентхаус на 30 этаже в проекте Панорама Резидентс.30-этаж…

Параметры недвижимости в Марупский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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