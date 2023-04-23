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Квартиры в Мадонский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в laudona, Латвия
Квартира 5 комнат
laudona, Латвия
5 Количество комнат 132 м² 4/6 Этаж
€ 232,000
Улица Дзирнаву 62, в дворовом доме, между улицами Тербатас и Бривибас. Предлагаем  5-комнатн…

Параметры недвижимости в Мадонский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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