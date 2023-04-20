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Купить недвижимость в Ливаны, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Ливаны, Латвия
Дом 5 спален
Ливаны, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 579 м²
€ 120,000
Продаются три естественно объединенных (но каждый со своим земельным кадастром). земельных …
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