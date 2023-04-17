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Купить недвижимость с бассейном в Лимбажский край, Латвия

Лимбажи
3
1 объект найдено
Дом 5 комнатв Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
5 Количество комнат 259 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…

Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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