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Купить квартиру в Лимбажский край, Латвия

Лимбажи
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 68,000
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
Квартира 9 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 9 комнат
Vidrizi, Латвия
9 Количество комнат 371 м² 5/7 Этаж
€ 2,150,867
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
Квартира 5 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
5 Количество комнат 189 м² 5/7 Этаж
€ 1,081,667
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 8 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 8 комнат
Vidrizi, Латвия
8 Количество комнат 298 м² 7/7 Этаж
€ 1,690,797
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 3 комнатыв Vidrizi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Vidrizi, Латвия
3 Количество комнат 82 м² 2/7 Этаж
€ 279,140
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 4 комнатыв Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
4 Количество комнат 123 м² 2/7 Этаж
€ 417,180
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…

Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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