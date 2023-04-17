Купить квартиру в Лимбажский край, Латвия

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Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
2 Количество комнат
40 м²
5/5 Этаж
€ 68,000
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
Квартира 9 комнат
Vidrizi, Латвия
9 Количество комнат
371 м²
5/7 Этаж
€ 2,150,867
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
5 Количество комнат
189 м²
5/7 Этаж
€ 1,081,667
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 8 комнат
Vidrizi, Латвия
8 Количество комнат
298 м²
7/7 Этаж
€ 1,690,797
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 3 комнаты
Vidrizi, Латвия
3 Количество комнат
82 м²
2/7 Этаж
€ 279,140
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
4 Количество комнат
123 м²
2/7 Этаж
€ 417,180
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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