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Купить недвижимость в Лимбажский край, Латвия

Лимбажи
3
14 объектов найдено
Дом 6 комнатв Skulte, Латвия
Дом 6 комнат
Skulte, Латвия
6 Количество комнат 323 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Рядом с дюнной зоной в Каугурциемсе, продаем современный и просторный дом площадью 323 кв. м…
Дом 4 комнатыв Лимбажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Лимбажи, Латвия
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается частный дом с отличным участком земли - светлый и солнечный двор.Дом нуждается в р…
Квартира 2 комнатыв Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 68,000
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
Квартира 9 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 9 комнат
Vidrizi, Латвия
9 Количество комнат 371 м² 5/7 Этаж
€ 2,150,867
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
Квартира 5 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
5 Количество комнат 189 м² 5/7 Этаж
€ 1,081,667
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 8 комнатв Vidrizi, Латвия
Квартира 8 комнат
Vidrizi, Латвия
8 Количество комнат 298 м² 7/7 Этаж
€ 1,690,797
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 3 комнатыв Vidrizi, Латвия
Квартира 3 комнаты
Vidrizi, Латвия
3 Количество комнат 82 м² 2/7 Этаж
€ 279,140
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. П…
Квартира 4 комнатыв Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
4 Количество комнат 123 м² 2/7 Этаж
€ 417,180
Проект HOFT расположен на благоустроенной террито- рии площадью 1212 квадратных метра. Прое…
Дом 4 комнатыв Skulte, Латвия
Дом 4 комнаты
Skulte, Латвия
4 Количество комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Продам новый дом - 280 kv. m. , в центральной части Булдури. На первом этаже дома – холл, го…
Дом 5 комнатв Vilkene, Латвия
Дом 5 комнат
Vilkene, Латвия
5 Количество комнат 234 м² Количество этажей 2
€ 370,000
Дом очень светлый, просторный и уютный. Оснащен всеми коммуникациями, меблирован. Через боль…
Дом 5 комнатв Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
5 Количество комнат 259 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
Дом 8 комнатв Skulte, Латвия
Дом 8 комнат
Skulte, Латвия
8 Количество комнат 446 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Village residence - архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных …
Дом 5 комнатв Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
5 Количество комнат 296 м² Количество этажей 2
€ 189,000
Новостройка в тихом, лесном массиве ( на границе Саулкрасты и Лимбажского района ), пешком 1…
Дом 6 комнатв Лимбажи, Латвия
Дом 6 комнат
Лимбажи, Латвия
6 Количество комнат 256 м² Количество этажей 3
€ 330,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостина…

Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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