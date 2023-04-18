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Купить квартиру в Лимбажи, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 68,000
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
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