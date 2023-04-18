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Купить недвижимость в Лимбажи, Латвия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Лимбажи, Латвия
Дом 4 комнаты
Лимбажи, Латвия
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 1,350,000
Продается частный дом с отличным участком земли - светлый и солнечный двор.Дом нуждается в р…
Квартира 2 комнатыв Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 5/5 Этаж
€ 68,000
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
Дом 6 комнатв Лимбажи, Латвия
Дом 6 комнат
Лимбажи, Латвия
6 Количество комнат 256 м² Количество этажей 3
€ 330,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостина…
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