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Купить квартиру в Лигатне, Латвия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты
Gaujas, Латвия
2 Количество комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 157,000
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
Квартира 3 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты
Gaujas, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 3/4 Этаж
€ 450,000
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
Квартира 3 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты
Gaujas, Латвия
3 Количество комнат 76 м² 2/4 Этаж
€ 189,500
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
Квартира 3 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты
Gaujas, Латвия
3 Количество комнат 114 м² 2/3 Этаж
€ 249,000
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 2 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты
Gaujas, Латвия
2 Количество комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 136,300
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 2 комнатыв Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты
Gaujas, Латвия
2 Количество комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 153,820
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
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