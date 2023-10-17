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Квартиры в Лиепая, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением в Лиепая, Латвия
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением
Лиепая, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 062 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€522,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
Продается 4-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€485,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/6
Продается 3-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€300,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/6
Продается двухэтажная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€400,000

Параметры недвижимости в Лиепая, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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