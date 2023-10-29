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Жильё в Лиепая, Латвия

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дома
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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Короткий - Выберите уютная квартира, Продаем со вкусом отремонтированные апартаменты, Прода…
€39,900
Дом 30 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 30 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 30
Площадь 990 м²
Этаж 4
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€2,18 млн
Квартира 4 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиепая, Латвия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 2/3
Заголовок - Выбери упорядоченный дом с добавленной стоимостью, Предлагаем купить прекрасный …
€178,000
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лиепая, Латвия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 3/3
Квартира площадью 118,40 м2, расположена на 3 этаже 3-этажного кирпичного дома с капитальным…
€235,000
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением в Лиепая, Латвия
Квартира 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением
Лиепая, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 062 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€522,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
Продается 4-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€485,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/6
Продается 3-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€300,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной в Лиепая, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видеонаблюдением, с сауной
Лиепая, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/6
Продается двухэтажная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
€400,000
Дом 7 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 7 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
€260,000
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Лиепая, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Лиепая, Латвия
Комнаты 8
Площадь 450 м²
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…
€4,00 млн

Параметры недвижимости в Лиепая, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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