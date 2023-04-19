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Купить дом в Лиелвардский край, Латвия

Jumpravas pagasts
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1 объект найдено
Дом 2 спальнив Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни
Jumpravas pagasts, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 197,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лиелвардский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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