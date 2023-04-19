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Купить квартиру в Лиелвардский край, Латвия

Лиелварде
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
4 Количество комнат 136 м² 2/3 Этаж
€ 400,000
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…

Параметры недвижимости в Лиелвардский край, Латвия

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с бассейном
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