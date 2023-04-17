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Купить дом в Латгалия, Латвия

Даугавпилс
2
Краслава
1
Ливаны
1
Резекне
1
5 объектов найдено
Дом 5 спаленв Ливаны, Латвия
Дом 5 спален
Ливаны, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 579 м²
€ 120,000
Продаются три естественно объединенных (но каждый со своим земельным кадастром). земельных …
Дом 5 комнатв Резекне, Латвия
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
5 Количество комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 995,000
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
Дом 5 комнатв Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 310,000
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
Дом 5 комнатв Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат 327 м² Количество этажей 2
€ 449,000
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
Дом 6 комнатв Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 420,000
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…

Параметры недвижимости в Латгалия, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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