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Купить квартиру с видом на море в Латгалия, Латвия

Краслава
3
Даугавпилс
2
Резекне
2
Балви
1
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 180,000
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…

Параметры недвижимости в Латгалия, Латвия

с бассейном
недорогая
элитное
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