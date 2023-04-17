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Купить квартиру в Латгалия, Латвия

Краслава
3
Даугавпилс
2
Резекне
2
Балви
1
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 194 м² 3/3 Этаж
€ 320,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 250,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 3 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
3 Количество комнат 98 м² 1/4 Этаж
€ 216,000
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 2/2 Этаж
€ 149,000
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
Квартира 3 комнатыв Резекне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Резекне, Латвия
3 Количество комнат 64 м² 4/7 Этаж
€ 259,000
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
Квартира 2 комнатыв Резекне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Резекне, Латвия
2 Количество комнат 56 м² 5/7 Этаж
€ 250,000
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 180,000
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
Квартира 5 комнатв Балви, Латвия
Квартира 5 комнат
Балви, Латвия
5 Количество комнат 143 м² 3/5 Этаж
€ 255,000
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…

Параметры недвижимости в Латгалия, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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