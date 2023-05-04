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Жильё в Kuldigas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Padure, Латвия
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kuldigas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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