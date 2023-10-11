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Жильё возле озера в Кримулдский край, Латвия

дома
6
2 объекта найдено
Дом 8 комнат с видом на озеро в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат с видом на озеро
Sunisi, Латвия
Комнаты 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
€1,10 млн
Дом 10 комнат с видом на озеро в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат с видом на озеро
Sunisi, Латвия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Кримулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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