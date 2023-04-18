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Купить недвижимость в Краславский край, Латвия

Краслава
4
4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 194 м² 3/3 Этаж
€ 320,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 250,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 3 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
3 Количество комнат 98 м² 1/4 Этаж
€ 216,000
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
Дом 6 комнатв Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 420,000
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…

Параметры недвижимости в Краславский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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