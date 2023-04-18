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Купить дом в Краслава, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Краслава, Латвия
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 420,000
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
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