Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Латгалия
  4. Краславский край
  5. Краслава
  6. Квартиры

Купить квартиру в Краслава, Латвия

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 194 м² 3/3 Этаж
€ 320,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 4 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 250,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 3 комнатыв Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
3 Количество комнат 98 м² 1/4 Этаж
€ 216,000
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
Realting.com
Перейти