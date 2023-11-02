Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Латвия
  4. Кекава
  5. Дома

Дома в Кекава, Латвия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 207 м²
Количество этажей 3
Продаётся современный таунхаус в Юрмале! Общая площадь 207 кв.м., земля 355 кв.м., 5 комна…
€361,921
Квартира 3 спальни с интернетом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Новый проект Dignajas 4 Продается 4-комнатная квартира. Площадь 105.2 кв. м, включает: …
€215,095
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Продается 3-х комнатная квартира в эксклюзивном проекте Шоколад. Квартира состоит из 2х с…
€310,281
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с сауной в Юрмала, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с сауной
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 580 м²
Продается новый дом в Лиелупе , только сдан в эсплутацию . Строился владельцем под себя …
€3,50 млн
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести просторную и светлую квартиру в одном из самых престижных мест курортн…
€347,376
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Этаж 4/7
Предлагаем приобрести современную и просторную квартиру в новом проекте Paris Petit, который…
€624,686
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Продается солнечная и просторная двухкомнатная квартира в отреставрированном довоенном доме,…
€150,886
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/7
Предлагаем к продаже просторную квартиру с двумя спальнями и просторной террасой 35 м2 в нов…
€236,652
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Бабитский край, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Бабитский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Современный дом с бассейном в Приежциемс - между Ригой и Юрмалой. Описание: - 1 этаж: г…
€432,391
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продаётся трёхкомнатная квартира с потрясающим видом на крыши города. Общая площадь кварт…
€340,308
Квартира 3 комнаты с Spalni в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 9/23
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ДАУГАВУ И СТАРЫЙ ГОРОД! - величественные виды из панорамных окон, с б…
€205,663
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
Здание на улице Кр. Барона 6 была построено в 1880 году по проекту архитектора Яниса Фридрих…
€289,500
Realting.com
Перейти