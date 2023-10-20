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Квартиры в Кекава, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Кекава, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Кекава, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€206,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Кекава, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Продаётся двух этажная квартира со своим входом в новом посёлке Баложи Проект сдан в эксп…
€210,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Кекава, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€173,000
Квартира 5 комнат с лифтом, с двором в Кекава, Латвия
Квартира 5 комнат с лифтом, с двором
Кекава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Продает двухэтажные 5-комнатные апартаменты (жилая площадь 153, 7m²; площадь террасы 405m²) …
€399,990
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