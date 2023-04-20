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Купить дом в keipenes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
keipenes pagasts, Латвия
5 Количество комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 300,000
В Юрмале, в районе Вайвари, на улице Заля 3 предлагаем 16 рядных домов Рондо. Если для Вас…

Параметры недвижимости в keipenes pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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