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Купить недвижимость в Кегумс, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Кегумс, Латвия
Дом 6 комнат
Кегумс, Латвия
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 225,000
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
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