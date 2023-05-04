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Дома в Кегумский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Кегумс, Латвия
Дом 6 комнат
Кегумс, Латвия
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 225,000
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…

Параметры недвижимости в Кегумский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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