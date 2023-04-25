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Дома в Kauguru pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Energetikis, Латвия
Дом 6 комнат
Energetikis, Латвия
6 Количество комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…

Параметры недвижимости в Kauguru pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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