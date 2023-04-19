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Купить недвижимость в Kandavas novads, Латвия

1 объект найдено
Домв Vane, Латвия
Дом
Vane, Латвия
€ 3,200,000
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…

Параметры недвижимости в Kandavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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