Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Латвия
  4. Видземе
  5. Юрмала
  6. Виллы

Виллы с видом на море в Юрмале, Латвия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Padure, Латвия
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продаются эксклюзивные 2+ -комнатные апартаменты в престижном здании "Bibliotekas Nams" на у…
€ 229,000
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Двухуровневая квартира в стиле LOFT, в самом центре Агенскалнса. Квартира состоит из: п…
€ 96,000
Квартира 6 комнат в Рига, Латвия
Квартира 6 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 6
Площадь 171 м²
Этаж 3/5
Полностью оборудованая квартира на продажу. Особый уют гостиной придаёт камин. В ванной комн…
€ 342,000
Квартира 4 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
KADO KARIM – квинтэссенция современной инженерной и дизайнерской мысли, включающая целую кол…
€ 985,000
Квартира 3 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Комфортные и светлые апартаменты в новом проекте Pine Wood в районе Jaundubulti! Описание…
€ 660,000
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Двухкомнатная квартира в новом проекте "Mežaparka lofts"! Описание: - Проект будет сдан …
€ 79,000
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
3-х комнатные апартаменты в башнях Philosophers c панорамным видом на город. Квартира: -…
€ 276,000
Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 189 м²
Этаж 7/7
Предлагаем на продажу замечательную квартиру в центре Риги на улице Бривибас. Квартира распо…
€ 400,000
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Квартиры в собственность; удачное расположение дома; новый малоквартирный дом клубного типа;…
€ 500,000
Дом 4 спальни в Рига, Латвия
Дом 4 спальни
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Продается двухэтажный пятикомнатный дом виллы-близнецов в новом проекте Mezaparka Residences…
€ 594,000
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€ 115,000

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти