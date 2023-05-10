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Виллы в Юрмале, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
€ 2,700,000

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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