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Купить недвижимость с бассейном в Юрмале, Латвия

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 222 м² 6/7 Этаж
€ 900,000
Продаем эксклюзивный пентхаус в элитном доме закрытого типа на первой линии в Юрмале в Дзи…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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