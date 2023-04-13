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Купить недвижимость с видом на море в Юрмале, Латвия

31 объект найдено
Квартира 5 комнатв Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 233 м² 4/4 Этаж
€ 1,800,000
Предлагаем приобрести квартиру в проекте "Морская симфония". Жилая площадь квартиры – 233 м2…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 148 м² 2/4 Этаж
€ 480,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 125 м² 2/4 Этаж
€ 430,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 5 комнатв Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 200 м² 2/3 Этаж
€ 870,000
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
Дом 7 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 220 м² 2/2 Этаж
€ 699,000
Продаем уникальный обьект недвижимости для любителей природы. Расположен в Адажской волости,…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 161 м² 4/4 Этаж
€ 370,613
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 91 м² 2/4 Этаж
€ 231,192
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 176 м² 1/4 Этаж
€ 256,636
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 93 м² 1/4 Этаж
€ 181,683
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 115 м² 1/4 Этаж
€ 225,404
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 116 м² 1/4 Этаж
€ 217,081
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 85 м² 4/4 Этаж
€ 341,880
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 119 м² 1/4 Этаж
€ 275,957
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 51 м² 3/4 Этаж
€ 132,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 171,580
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 62 м² 3/4 Этаж
€ 176,400
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 270,760
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 106,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 51 м² 2/4 Этаж
€ 132,340
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 63 м² 2/4 Этаж
€ 175,280
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 96 м² 2/4 Этаж
€ 270,000
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 43 м² 2/4 Этаж
€ 104,160
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 52 м² 2/4 Этаж
€ 118,450
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комнатав Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат 26 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Добро пожаловать на вашу новую Дачу (летний дом) Кто из нас хоть раз не мечтал о домике у мо…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 643,243
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 130 м² 2/3 Этаж
€ 943,173
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 137 м² 2/3 Этаж
€ 1,163,971
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 154 м² 5/5 Этаж
€ 299,000
Продается шикарная 4-х комнатная квартира. Эта квартира – одна из четырех самых больших и пр…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 181 м² 3/4 Этаж
€ 325,000
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 146 м² 3/4 Этаж
€ 300,000
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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