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Купить дом с видом на море в Юрмале, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 220 м² 2/2 Этаж
€ 699,000
Продаем уникальный обьект недвижимости для любителей природы. Расположен в Адажской волости,…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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