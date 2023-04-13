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Юрмала
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Купить квартиру с видом на море в Юрмале, Латвия
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30 объектов найдено
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Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат
233 м²
4/4 Этаж
€ 1,800,000
Предлагаем приобрести квартиру в проекте "Морская симфония". Жилая площадь квартиры – 233 м2…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
148 м²
2/4 Этаж
€ 480,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
125 м²
2/4 Этаж
€ 430,000
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат
200 м²
2/3 Этаж
€ 870,000
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
161 м²
4/4 Этаж
€ 370,613
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
91 м²
2/4 Этаж
€ 231,192
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
176 м²
1/4 Этаж
€ 256,636
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
93 м²
1/4 Этаж
€ 181,683
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
115 м²
1/4 Этаж
€ 225,404
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
116 м²
1/4 Этаж
€ 217,081
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
85 м²
4/4 Этаж
€ 341,880
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
119 м²
1/4 Этаж
€ 275,957
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
51 м²
3/4 Этаж
€ 132,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 171,580
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
62 м²
3/4 Этаж
€ 176,400
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
95 м²
3/4 Этаж
€ 270,760
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
44 м²
3/4 Этаж
€ 106,080
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
51 м²
2/4 Этаж
€ 132,340
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
63 м²
2/4 Этаж
€ 175,280
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
96 м²
2/4 Этаж
€ 270,000
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
43 м²
2/4 Этаж
€ 104,160
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
52 м²
2/4 Этаж
€ 118,450
Современный жилой комплекс Sky Garden расположен в тихой части Асара в Юрмале. Вот возможнос…
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
1 Количество комнат
26 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Добро пожаловать на вашу новую Дачу (летний дом) Кто из нас хоть раз не мечтал о домике у мо…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
108 м²
1/3 Этаж
€ 643,243
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат
130 м²
2/3 Этаж
€ 943,173
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат
137 м²
2/3 Этаж
€ 1,163,971
Многофункциональная «Вилла Милия» - это великолепное сочетание исторического и современного,…
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат
154 м²
5/5 Этаж
€ 299,000
Продается шикарная 4-х комнатная квартира. Эта квартира – одна из четырех самых больших и пр…
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
181 м²
3/4 Этаж
€ 325,000
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат
146 м²
3/4 Этаж
€ 300,000
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современный…
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат
222 м²
6/7 Этаж
€ 900,000
Продаем эксклюзивный пентхаус в элитном доме закрытого типа на первой линии в Юрмале в Дзи…
Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия
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