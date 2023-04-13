Купить квартиру в Юрмале, Латвия

Апартаменты в Юрмале: преимущества покупки
Посещение самого популярного латвийского курорта Юрмала оставляет самые приятные впечатления. Курортный город славится своими культурными традициями, чистотой, размеренным образом жизни, не случайно популярность недвижимости в Юрмале постоянно растет, как и ее цена.
Пять причин купить недвижимость в Юрмале
Желающие поселиться на уютном европейском курорте найдут немало предложений качественного жилья, современные апартаменты на любой вкус. Помимо удачной инвестиции в постоянно дорожающие квадратные метры на знаменитом побережье, покупка недвижимости в Юрмале сулит много других преимуществ:
- тихую жизнь в экологически чистом месте;
- мягкий ровный климат и чистый воздух;
- интересную культурную жизнь;
- разумные налоги;
- качественную медицину;
- отличные дороги и развитую инфраструктуру;
- возможность получить ВНЖ, а со временем претендовать на ПМЖ.
Особенности приобретения недвижимости в Юрмале
Бывший дачный поселок превратился в уютный город с красивыми многоэтажными и частными домами, стильными современными апартаментами. Разбег цен на жилье в Юрмале достигает нескольких миллионов евро — самая дешевая квартира здесь обойдется дороже, чем большой дом в другом городе. Разница в стоимости апартаментов в Юрмале зависит от местоположения.
Самыми престижными считаются дома на побережье, жилые кварталы в элитных районах Дзинтари, Майори, Булдури. Недорогие варианты можно найти в районах Каугури и Асари. Среди доступных предложений есть роскошные дизайнерские коттеджи и дома с компактными двухкомнатными апартаментами, просторные трехкомнатные квартиры с открытыми планировками и однокомнатные студии в лаконичном европейском стиле. Разнообразие и высокое качество жилья позволяют найти отличные варианты для жизни и выгодных инвестиций.