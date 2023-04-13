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Купить квартиру в Юрмале, Латвия

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407 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/3 Этаж
€ 155,000
Продается 2-х комнатная светлая (одна спальня, одна гостиная, совмещенная с кухней) квартира…
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 200,000
Абсолютно новая квартира в 300м от пляжа в жилом комплексе Sky Garden в тихой части Юрмалы! …
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 360,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 360,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 181 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 170 м² 3/3 Этаж
€ 310,000
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 99 м² 2/3 Этаж
€ 303,500
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 98 м² 1/3 Этаж
€ 300,500
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 170,000
Предлагается к продаже квартира в Jurmala, Dzintari. Описание: -Деревянный дом; -Статус…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 330,000
Предлагаем на продажу новую квартиру в самом сердце города Юрмалы - Майори. Месторасположен…
Квартира 7 комнатв Юрмала, Латвия
Квартира 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 613 м²
€ 1,236,000
Инвестиционный проект в Юрмале в 500м от моря. Предлагается на продажу новый арендный дом…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 157 м² 1/3 Этаж
€ 650,000
Предлагаем уникальную , просторную квартиру с 3 спальнями и шикарной террасой на первом этаж…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 152 м² 3/4 Этаж
€ 500,000
Юрмала, Пумпури, Продается эксклюзивная квартира площадью 152 кв.м с видом на море,в дюнной …
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 98 м²
€ 503,250
Апартаменты "Премиум" класса в Дзинтари всего в 50м. от моря! Villa Al Mare — новые апар…
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 177 м²
€ 326,000
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 131 м²
€ 324,750
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 134 м²
€ 327,000
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 312,112
Прекрасная трехкомнатная квартира в 200 м от моря в Булдури в Юрмале! Описание: - Проект…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 131 м² 1/3 Этаж
€ 400,000
Предлагаем уникальную , просторную квартиру с 2 спальнями и шикарной террасой на первом этаж…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 234 м² 1/3 Этаж
€ 380,000
Предлагаем шикарную квартиру с земельным участком в новом проекте в Юрмале - PineWood Apar…
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 112 м² 2/4 Этаж
€ 300,000
Предлагаем 3-комнатную, квартиру в новом проекте в Булдури, всего в 5 минутах ходьбы от Балт…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 270 м² 2/2 Этаж
€ 800,000
";Villa Lido"; включает в себя 20 эксклюзивных апартаментов. Апартаменты предоставляются без…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 650,000
Предлагаем на продажу просторную и светлую квартиру с индивидуально разработанным дизайном и…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 145 м² 1/3 Этаж
€ 360,000
Продается новая квартира жилой площадью 115 м2 с полной отделкой и собственной зелёной терри…
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 250,000
Апартаменты с просторными террасами в проекте Pine Wood в близи от моря! Описание: - Про…
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 485,000
Апартаменты c балконом в проекте Pine Wood в близи от моря! Описание: - Проект состоит и…
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 265,000
Апартаменты в проекте PETITE FLEUR в Дзинтари! Описание: - дом закрытого клубного типа; …
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м²
€ 420,000
Апартаменты с просторными террасами в проекте Pine Wood вблизи от моря! Описание: - Прое…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Апартаменты в Юрмале: преимущества покупки

Посещение самого популярного латвийского курорта Юрмала оставляет самые приятные впечатления. Курортный город славится своими культурными традициями, чистотой, размеренным образом жизни, не случайно популярность недвижимости в Юрмале постоянно растет, как и ее цена.

Пять причин купить недвижимость в Юрмале

Желающие поселиться на уютном европейском курорте найдут немало предложений качественного жилья, современные апартаменты на любой вкус. Помимо удачной инвестиции в постоянно дорожающие квадратные метры на знаменитом побережье, покупка недвижимости в Юрмале сулит много других преимуществ:

  • тихую жизнь в экологически чистом месте;
  • мягкий ровный климат и чистый воздух;
  • интересную культурную жизнь;
  • разумные налоги;
  • качественную медицину;
  • отличные дороги и развитую инфраструктуру;
  • возможность получить ВНЖ, а со временем претендовать на ПМЖ.

Особенности приобретения недвижимости в Юрмале

Бывший дачный поселок превратился в уютный город с красивыми многоэтажными и частными домами, стильными современными апартаментами. Разбег цен на жилье в Юрмале достигает нескольких миллионов евро — самая дешевая квартира здесь обойдется дороже, чем большой дом в другом городе. Разница в стоимости апартаментов в Юрмале зависит от местоположения.

Самыми престижными считаются дома на побережье, жилые кварталы в элитных районах Дзинтари, Майори, Булдури. Недорогие варианты можно найти в районах Каугури и Асари. Среди доступных предложений есть роскошные дизайнерские коттеджи и дома с компактными двухкомнатными апартаментами, просторные трехкомнатные квартиры с открытыми планировками и однокомнатные студии в лаконичном европейском стиле. Разнообразие и высокое качество жилья позволяют найти отличные варианты для жизни и выгодных инвестиций.

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