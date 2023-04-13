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Купить недвижимость в Юрмале, Латвия

551 объект найдено
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/3 Этаж
€ 155,000
Продается 2-х комнатная светлая (одна спальня, одна гостиная, совмещенная с кухней) квартира…
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 380,000
Дом у моря в Юрмале в Меллужи! Описание: - просторная гостиная студийного типа с камино…
Квартира 1 спальняв Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 200,000
Абсолютно новая квартира в 300м от пляжа в жилом комплексе Sky Garden в тихой части Юрмалы! …
Дом 4 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 2/1 Этаж
€ 600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 194 м² 2/2 Этаж
€ 530,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 360,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 360,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 181 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 170 м² 3/3 Этаж
€ 310,000
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 99 м² 2/3 Этаж
€ 303,500
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 98 м² 1/3 Этаж
€ 300,500
Шикарная квартира на продажу в проекте Harmony Home Sky Garden для гармоничной и полной насл…
Квартира 4 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 170,000
Предлагается к продаже квартира в Jurmala, Dzintari. Описание: -Деревянный дом; -Статус…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 330,000
Предлагаем на продажу новую квартиру в самом сердце города Юрмалы - Майори. Месторасположен…
Дом 6 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 500 м² 3/3 Этаж
€ 1,200,000
Предлагаем элегантный и просторный трехэтажный частный дом в Дзинтари, на стороне реки. Дом …
Квартира 7 комнатв Юрмала, Латвия
Квартира 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 613 м²
€ 1,236,000
Инвестиционный проект в Юрмале в 500м от моря. Предлагается на продажу новый арендный дом…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 157 м² 1/3 Этаж
€ 650,000
Предлагаем уникальную , просторную квартиру с 3 спальнями и шикарной террасой на первом этаж…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 152 м² 3/4 Этаж
€ 500,000
Юрмала, Пумпури, Продается эксклюзивная квартира площадью 152 кв.м с видом на море,в дюнной …
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 98 м²
€ 503,250
Апартаменты "Премиум" класса в Дзинтари всего в 50м. от моря! Villa Al Mare — новые апар…
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 177 м²
€ 326,000
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 131 м²
€ 324,750
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Квартира 3 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 134 м²
€ 327,000
Квартиры премиум класса по доступной цене! Описание: - Проект был сдан в эксплуатацию в …
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 275,000
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 10 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
10 Количество комнат 1/2 Этаж
€ 500,000
Продаем дом недалеко от моря в самом центре Юрмалы. Великолепное месторасположение : улица Т…
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 312,112
Прекрасная трехкомнатная квартира в 200 м от моря в Булдури в Юрмале! Описание: - Проект…
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 131 м² 1/3 Этаж
€ 400,000
Предлагаем уникальную , просторную квартиру с 2 спальнями и шикарной террасой на первом этаж…
Квартира 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 234 м² 1/3 Этаж
€ 380,000
Предлагаем шикарную квартиру с земельным участком в новом проекте в Юрмале - PineWood Apar…
Дом 7 спаленв Юрмала, Латвия
Дом 7 спален
Юрмала, Латвия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 506 м²
€ 1,500,000
Классическая вилла в Юрмале, с современными элементами в интерьере. Состоит из двух строен…
Квартира 2 спальнив Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 3/3 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 112 м² 2/4 Этаж
€ 300,000
Предлагаем 3-комнатную, квартиру в новом проекте в Булдури, всего в 5 минутах ходьбы от Балт…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Юрмале — насколько перспективны инвестиции в жилье на прибалтийском курорте

Знаменитый курортный город на побережье Рижского залива считается престижным местом для жизни и отдыха. Цены на жилье в Юрмале очень разнообразны. В районе пешеходной улицы Йомас и концертного зала Дзинтари располагаются элитные трехкомнатные апартаменты.

Коттеджи и виллы с видом на море размещаются вдоль пляжа по первой линии. Малоэтажные дома новой постройки с современными квартирами находятся в респектабельных районах и парковых зонах. На окраинах имеются типовые здания с дешевыми однокомнатными и двухкомнатными помещениями.

В качестве летних дач котируются старинные деревянные домики с башенками, резными перилами и маленькими окнами со ставнями.

Какие привилегии открывает приобретение недвижимости в Юрмале

Покупка жилья дает следующее преференции:

  • шенген сроком на 5 лет;
  • доступ к качественной медицине;
  • льготные условия обучения в местных ВУЗах.

Если купить недвижимость в Юрмале за 250 000 € и более, можно получить ВНЖ, а в будущем и ПМЖ. Такое право приобретает не только основной собственник, но и его супруг/супруга и несовершеннолетние дети. При продлении статуса взимается налог в размере 5000 евро.

Почему владеть жилой недвижимостью в Юрмале выгодно

Среди преимуществ жизни на балтийском побережье:

  • благоприятная экологическая обстановка;
  • привлекательные пейзажи;
  • чистые пляжи;
  • развитая инфраструктура;
  • близость к столице.

По мнению риэлторов, стоимость квартир и домов в Юрмале еще не достигла своего максимума, и есть реальная перспектива роста цен в ближайшие 5 лет. А стабильный доход от сдачи в аренду можно получать круглый год.

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