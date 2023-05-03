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Жильё в Елгава, Латвия

16 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Елгава, Латвия
Квартира 5 комнат
Елгава, Латвия
5 Количество комнат 197 м² 5/6 Этаж
€ 900,000
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
Дом 8 комнат в Елгава, Латвия
Дом 8 комнат
Елгава, Латвия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 346,000
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
Квартира 6 комнат в Елгава, Латвия
Квартира 6 комнат
Елгава, Латвия
6 Количество комнат 220 м² 1/4 Этаж
€ 650,000
Эксклюзивная возможность приобрести частный дом в многоквартирном доме. Дом, где место хвати…
Квартира 2 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
2 Количество комнат 37 м² 6/6 Этаж
€ 59,000
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 267 м² Количество этажей 2
€ 364,000
хорошо продуманный и со вкусом оформленный дом. В внутренней отделки используются только выс…
Квартира в Елгава, Латвия
Квартира
Елгава, Латвия
138 м² 3/5 Этаж
€ 530,530
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 3 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
3 Количество комнат 93 м² 3/5 Этаж
€ 240,760
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 3 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты
Елгава, Латвия
3 Количество комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 209,520
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира в Елгава, Латвия
Квартира
Елгава, Латвия
68 м² 3/5 Этаж
€ 170,500
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 2 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты
Елгава, Латвия
2 Количество комнат 52 м² 3/5 Этаж
€ 119,020
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Квартира 4 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 88 м² 3/5 Этаж
€ 212,740
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 143 м² Количество этажей 3
€ 220,000
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с 5 спальнями, 3 ванными комнатами обор…
Дом 4 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 161 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с тремя спальнями, 3 ванными комнатами …
Квартира 4 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 160 м² 4/4 Этаж
€ 199,000
эксклюзивная 4-х комнатная квартира на берегу Лиелупе. В стоимость входит одно парковочное м…
Дом 6 комнат в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат
Елгава, Латвия
6 Количество комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
Квартира 4 комнаты в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты
Елгава, Латвия
4 Количество комнат 170 м² 4/6 Этаж
€ 600,000
Предлагаем эксклюзивные просторные апартаменты в Старом городе с видом на церковь Святого Пе…

Параметры недвижимости в Елгава, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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