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Жильё в Екабпилсский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kaldabruna, Латвия
Дом 3 спальни
Kaldabruna, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
€ 15,400

Параметры недвижимости в Екабпилсский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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