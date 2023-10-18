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Квартиры в Яунпиебалгский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с Spalni в Jaunpiebalga, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Jaunpiebalga, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Улица Рупниецибас 7,  рядом с улицей Видус на 4-м этаже фасадного дома (пока без лифта, согл…
€320,000

Параметры недвижимости в Яунпиебалгский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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