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Дома в Икшкильский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в adamlauks, Латвия
Дом 4 комнаты
adamlauks, Латвия
4 Количество комнат 212 м² 2 Этаж
€ 495,000
Продается эксклюзивный двухэтажный дом в Салиене прямо напротив международной школы Exupery.…

Параметры недвижимости в Икшкильский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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