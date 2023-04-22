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Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
4 Количество комнат
123 м²
7/7 Этаж
€ 200,000
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
3 Количество комнат
113 м²
4/6 Этаж
€ 350,000
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
4 Количество комнат
169 м²
6/6 Этаж
€ 379,000
Очаровательная мансардная квартира в центре. - Газовое отопление,- Паркетный пол, радиаторы …
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
3 Количество комнат
147 м²
3/6 Этаж
€ 350,000
Продаётся просторная, уютная 3-х комнатная квартира в отреставрированном фасадном доме. Квар…
Квартира 5 спален
Икшкиле, Латвия
6 Количество комнат
187 м²
5/6 Этаж
€ 441,090
Продаётся просторная, уютная квартира в отреставрированном довоенном фасадном доме. Без отяг…
Параметры недвижимости в Икшкильский край, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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