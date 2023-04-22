Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земгале
  4. Икшкильский край
  5. Квартиры

Квартиры в Икшкильский край, Латвия

Икшкиле
5
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
4 Количество комнат 123 м² 7/7 Этаж
€ 200,000
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
Квартира 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
3 Количество комнат 113 м² 4/6 Этаж
€ 350,000
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
Квартира 4 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты
Икшкиле, Латвия
4 Количество комнат 169 м² 6/6 Этаж
€ 379,000
Очаровательная мансардная квартира в центре. - Газовое отопление,- Паркетный пол, радиаторы …
Квартира 3 комнаты в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты
Икшкиле, Латвия
3 Количество комнат 147 м² 3/6 Этаж
€ 350,000
Продаётся просторная, уютная 3-х комнатная квартира в отреставрированном фасадном доме. Квар…
Квартира 5 спален в Икшкиле, Латвия
Квартира 5 спален
Икшкиле, Латвия
6 Количество комнат 187 м² 5/6 Этаж
€ 441,090
Продаётся просторная, уютная квартира в отреставрированном довоенном фасадном доме. Без отяг…

Параметры недвижимости в Икшкильский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти