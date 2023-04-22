Квартира 4 комнаты Икшкиле, Латвия 4 Количество комнат 123 м² 7/7 Этаж

€ 200,000

На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…