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Дома с бассейном в Латвии

виллы
5
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 900,000

Регионы с недвижимостью на продажу

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Земгале
Елгава
Латгалия
Огре
Смилтене

Параметры недвижимости в Латвии

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