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Дома с видом на море в Латвии

виллы
5
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Латвия, Латвия
Дом 5 комнат
Латвия, Латвия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 550,000

Регионы с недвижимостью на продажу

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