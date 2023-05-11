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Дома возле озера в Латвии

виллы
5
6 объектов найдено
Дом 2 спальни в Podnieki, Латвия
Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
€ 394,800
Вилла 4 спальни в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни
Igene, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
€ 180,000
Вилла 27 спален в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален
Kalniena, Латвия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
€ 680,000
Дом 8 комнат в Муцениеки, Латвия
Дом 8 комнат
Муцениеки, Латвия
Комнаты 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Дом 7 комнат в Carnikava, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikava, Латвия
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом 10 комнат в Муцениеки, Латвия
Дом 10 комнат
Муцениеки, Латвия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€ 1,000,000

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