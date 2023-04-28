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Коттеджи в Гулбенский край, Латвия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Гулбенский край, Латвия
Коттедж 3 спальни
Гулбенский край, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Гулбенский край, Латвия

недорогая
элитная
Realting.com
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