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Жильё в Гулбенский край, Латвия

3 объекта найдено
Квартира 8 спален в Stameriena, Латвия
Квартира 8 спален
Stameriena, Латвия
10 Количество комнат 1 ванных комнат 632 м² 1/2 Этаж
€ 55,000
Поместье Вонадзини находится в Стамериене, в районе Гулбене, который называют маленькой Швей…
Вилла 27 спален в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален
Kalniena, Латвия
30 Количество комнат 27 ванных комнат 1 713 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальни в Гулбенский край, Латвия
Коттедж 3 спальни
Гулбенский край, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Гулбенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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