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Жильё в Гробинский край, Латвия

Гробиня
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2 объекта найдено
Квартира 10 спален в Kapsede, Латвия
Квартира 10 спален
Kapsede, Латвия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 1 980 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
Дом 7 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 7 комнат
Гробиня, Латвия
7 Количество комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 260,000
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…

Параметры недвижимости в Гробинский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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