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Купить дом в Гробиня, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнатв Гробиня, Латвия
Дом 7 комнат
Гробиня, Латвия
7 Количество комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 260,000
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
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